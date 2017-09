Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Luego de que se diera a conocer la importante labor de la perrita “Frida” y otros canes en las labores de búsqueda y rescate, cientos se han manifestado en su favor.

Uno de ellos fue el actor estadounidense Chris Evans, quien en su cuenta de Twitter reconoció a “Frida”, el binomio canino de la Secretaría de Marina.

“¿Qué hicimos para merecer los perros”, se cuestiona el actor de Los 4 Fantásticos en donde citó otro tuit “Este perro de rescate está trabajando duro para encontrar a sobrevivientes del mortífero terremoto de México”

What did we do to deserve dogs? https://t.co/JbVPd3eeZ1

— Chris Evans (@ChrisEvans) 23 de septiembre de 2017