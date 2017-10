Por: Cristian Ruiz @crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La vida amorosa de la poeta Rosario Castellanos y su lucha por ganarse un lugar en el mundo literario dominado por hombres, es la principal premisa de “Los adioses” película dirigida por Natalia Beristáin y forma parte de la sección mexicana de largometraje en competencia del XV Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

En rueda de prensa, la directora compartió que tras conocer la obra de Rosario Castellanos e investigar parte de su vida, quiso realizar un filme que abordara parte de su vida desde una visión diferente.

“Entre las pláticas que tuve con Rafael Ley, uno de los productores de la película, discutimos muchas propuestas sobre que queríamos hacer, no quería que fuera una biopic, pero tampoco una historia basada en capítulos de su vida o su obra”.

En este sentido, dijo que el resultado final fue trabajo de dos años de investigación de los poemas, logros y también parte de su tormentosa relación a lado del filósofo Ricardo Guerra.

“Hicimos entrevistas con gente que conoció a Rosario para ser lo más precisos posibles, algunos de ellos fueron Elena Poniatowska y Luis Villoro para tener el testigo de cómo era”.

Rosario es interpretada en su etapa adulta por la actriz Karina Gudi y en su juventud por Tessa Ia, quienes calificaron el personaje como un gran reto, al tratarse de una luchadora inalcanzable por los derechos y dignificación del papel de la mujer.

“Quedé encantada con el papel, es una lástima que no se dé a conocer mucho en las escuelas la obra de Rosario Castellano, cuando Natalia me ofreció el papel, investigué sobre ella y me fascinó su obra”, dijo Tessa Ia.

El actor Daniel Jiménez Cacho, da vida a Ricardo Guerra, esposo de Castellanos y forma parte primordial del quebranto emocional que la protagonista llega a vivir alrededor de la cinta.

“Estoy muy orgullosa con la película y muy ansiosa de conocer el resultado del jurado”, concluyó Natalia Beristáin.

“Los adioses” será exhibida este jueves a las 17:30 horas en Cinépolis Centro y el viernes 27 en Cinépolis las Américas, a las 18:30.

CA