Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con más de 45 años de experiencia como docente y fotógrafa, Elsa Cecilia López Escamilla fue condecorada con el Premio Eréndira por artes visuales, premio que catalogó como “un gran honor por representar dignamente el trabajo que realizan las mujeres”.

Con experiencia en talleres, cursos y exposiciones de todo el país, López Escamilla trabaja para plasmar las tradiciones de las culturas indígenas con la mezcla de elementos que no son propios como la incursión de personajes animados y tecnología.

Producto de esta inquietud surgió la exposición “Vientos del norte” que actualmente se expone en el Centro Cultura Antiguo Colegio Jesuita de Páztcuaro, pero además trabaja como tallerista en la Casa de la Cultura y las Artes de Santa María de Guido.

“Yo disfruto mucho de los niños, me llenan de energía y muchas veces cuando yo no termino de explicarle algo a uno cuando su compañero ya se lo está diciendo, los niños de ahora traen muchas energías y eso me agrada”, compartió.

Al momento de recibir su presea, diploma e incentivo económico que conlleva este importante premio a las artes, agradeció el hecho de estar acompañada por artistas y alumnos que más allá de una profesora, ven una amiga en ella.

ljcr