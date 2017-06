Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La comunidad científica se mantiene en alerta debido a la inminente separación de un enorme bloque de hielo de la Antártida y el cual mide aproximadamente 5 mil kilómetros cuadrados de superficie.

Se trata pues de un iceberg cuatro veces más grande que la ciudad de Los Angeles, en Estados Unidos y la cual lleva el nombre de Larsen C, que actualmente está adherido al bloque madre por sólo 20 kilómetros, informó el equipo de investigación británico del Project MIDAS.



