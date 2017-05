Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La Procuraduría General de Justicia (PGR) capitalina identificó a la joven encontrada muerta en las instalaciones de Ciudad Universitaria, el miércoles por la mañana. Se trata de Lesvy Berlin Martínez Osorio, de 22 años de edad, quien trabajaba como mesera y quien algunos testigos de identidad tenía problema de alcoholismo y drogadicción.

Hasta el momento no se ha determinado si la joven fue asesinada o se suicidó, aunque de manera preliminar, las investigaciones arrojaron que podría tratarse de un suicidio ya que el cuerpo no presenta ninguna huella de pelea ni golpes en algún lugar. La joven no es estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La carpeta de investigación señala que la joven fue encontrada a las 07:00 horas del miércoles. El cuerpo estaba suspendido con un cable telefónico atado al cuello, en una caseta telefónica que se encuentra en la Facultad de Química y el Instituto de Ingeniería en Ciudad Universitaria (CU).

Después de que el cadáver de la mujer fuera encontrado dentro de CU, se lanzó una convocatoria a través de las redes sociales para marchar el próximo viernes 5 de mayo al interior de la Universidad en rechazo a la violencia de género.

Se reunirán en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a las 14:00 horas frente al Auditorio Flores Magón, y caminarán hacía el lugar en donde fue hallado el cuerpo de la joven, para posteriormente dirigirse al edificio de rectoría.