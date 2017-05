Ciudad de México (Rasainforma.com).- Tras perder de manera unánime contra Saúl “El Canelo” Álvarez, el pugilista Julio César Chávez Jr., fue captado en una velada entre mujeres, amigos y fiesta que lo puso otra vez en medio del escándalo.

La fiesta, que dejó consecuencias monetarias importantes para el “hijo de la Leyenda”, incluyó polémica y el robo de algunas pertenencias, entre ellas un reloj de lujo.

La joya de 40 mil dólares, de la marca Hublot, habría sido tomada por un hombre que fue exhibido en redes sociales por Sean Gibbons, el consejero de Julio Cesar Chávez Jr., quien además en la publicación pide informes por si alguien lo identifica o sabe algo sobre él.

“Si alguien conoce a este tipo, favor de enviarme su nombre”, se lee en la publicación realizada en Twitter.

If any one Know this guy please send me his name @ZanferBox @steveucnlive @FSalazarBoxing @timmyvann @latimes pic.twitter.com/hX3QHq3FPV

— Sean Gibbons (@KnuckleheadSean) May 12, 2017