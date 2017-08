Por: Alma Martínez/@AGabrielaMtz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La iglesia católica creará observatorios de seguridad en diferentes diócesis de Michoacán, con el objetivo de conocer cómo se encuentra esta área de la sociedad y con ello poder emitir su discurso pastoral.

En rueda de prensa, el monseñor Carlos Garfias Merlo informó que dado la situación de inseguridad que se vive en la entidad principalmente en diversas zonas donde los conflictos se han recrudecido, se estará trabajando en observatorios de seguridad.

Estos observatorios estarán conformados por integrantes de la iglesia católica, para conocer de primera mano el comportamiento social y con ello poder encaminar su educación pastoral.

El sacerdote al ser cuestionado sobre el tema de seguridad en la entidad, señaló: “este tema no es exclusivo de los gobiernos y no sólo ellos lo tienen que combatir, es necesario que la sociedad asuma su responsabilidad; como sociedad nos toca ir creando condiciones para que las consecuencias de la violencia no dañen más a las personas y a la misma humanidad”.

Reiteró que como iglesia católica se están formando los vínculos necesarios para poder atender a las víctimas de la violencia con la creación de los observatorios, que en una primera etapa estarán operando en la capital michoacana, de tal modo que ahí se concentre toda la información que se tiene de las demás diócesis.

Michoacán está dividido en siete diócesis que corresponden a Morelia, Tarímbaro, Pátzcuaro, Bajío-Salvatierra, La Piedad, Maravatío y Ciudad Hidalgo; estas diócesis albergan a los 113 municipios.

Por otra parte el cardenal, dijo que se debe trabajar en políticas públicas que combatan la pobreza y con ello evitar que estas personas por la necesidad de sostener una familia tengan la necesidad de delinquir.

Reiteró que la creación de los observatorios de seguridad, serán para tener como pastores un discurso adecuado a cada diócesis que permita a la sociedad acercarse a la fe de la iglesia católica.

