Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El defensor de Monarcas Morelia, Ignacio González, aseguró que trabaja a tope en cada entrenamiento para ganarse un lugar dentro del 11 titular.

“Sé que no me ha tocado, mi compañero Mario Osuna está jugando en esa posición, no la desconoce, lo viene haciendo bien y el que toma la decisión es el entrenador y hay que aceptar eso. Yo siempre trabajo para buscar un lugar en el 11, estoy trabajando muy bien, anímicamente me siento muy bien”.

El Conjunto michoacano arrancará su participación dentro de la Copa MX el día miércoles 18 en patio ajeno, cuando visite a León en punto de las 21:00 horas.

“Creo que todos los equipos están fuertes, el equipo de León también busca una oportunidad y saldrá con todo en su casa, es una escuadra muy complicada. Este partido nos servirá para mostrarnos y para aprovechar la oportunidad cuando nos toque”.

González aprovechó para mandar un mensaje a la afición ‘Rojiamarilla’ para que se den cita en el ‘Coloso del Quinceo’ en esta nueva edición de la Copa Corona MX.

“La afición de Morelia siempre ha apoyado, en partidos de Copa ha habido buenas entradas, quiero invitar a la gente a que venga a apoyar, no es el primer objetivo pero este es un gran equipo y lucharemos con todo en la Copa”.