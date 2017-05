Morelia, Michoacán (Boletín).- Ante el imparable actuar de la delincuencia en Morelia y en diversos puntos del estado, la diputada panista Andrea Villanueva Cano aseguró que si las autoridades responsables no reconocen que Michoacán padece problemas serios en la materia, difícilmente lograrán resultados efectivos.

Y es que a decir de la legisladora local, la falta de profesionalización de los policías municipales y estatales es uno de los puntos débiles en la estrategia, la cual impide brindar los resultados que la ciudadanía demanda, sobre todo en atención temprana a los conflictos, prevención del delito, pero sobre todo sanción y aplicación de la ley.

“Michoacán sigue posicionándose como una de las entidades a nivel nacional con mayor número de personal en instancias de seguridad que ha reprobado las evaluaciones de control de confianza; esto sumado al rezago de elementos policíacos que padece todo el estado, nos sigue dejando a los ciudadanos en completa indefensión frente a los delincuentes”. Indicó la legisladora.

De lo anterior, Villanueva Cano reiteró la urgencia de implementar una política de seguridad que integre la prevención social de la violencia y delincuencia, acompañada de una reforma integral a las corporaciones policíacas; una de ellas y que propuso la representante panista, la instauración de una Fiscalía Estatal de Justicia.

Finalmente, aunque reconoció que el problema de inseguridad no se va a resolver de la noche a la mañana y las diversas razones que lo originan no dependen en su totalidad del gobierno, “vamos haciendo sociedad y autoridades lo que nos corresponde y no desistamos en la construcción de una vida mucho más digna y segura para todos los que vivimos y queremos Michoacán”.