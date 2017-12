Estados Unidos (Rasainforma.com/Redacción). Seis muertos por lo menos y varios heridos dejó un incendio registrado en un edificio residencial del barrio del Bronx en Nueva York, informó la policía local.

Eric Phillips, secretario de prensa del alcalde de Nueva York, informó que aún se desconoce el saldo final de víctimas.

Al momento, el Departamento de Bomberos de Nueva York dijo que hay 15 heridos de gravedad por el incendio que comenzó la noche de este jueves cerca del Zoológico del Bronx.

New York City mayor's press secretary says at least 10 people are dead in Bronx apartment building fire. pic.twitter.com/enj1zuQvX2

