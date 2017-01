Paracho, Michoacán (MiMorelia.com/RED 113).- Un taller de guitarras acabó totalmente destruido por el fuego; se desconoce qué generó la lumbre, así lo precisaron las autoridades respectivas. Los elementos de la Asociación de Bomberos del Estado de Michoacán fueron quienes atendieron la emergencia y gracias a su oportuno actuar no hubo personas lesionadas ni fallecidas.

El acontecimiento fue durante los primeros minutos de este sábado. El inmueble en cuestión está situado en la esquina de las calles Xicoténcatl y Arroyo Seco, en la zona centro de esta ciudad de Paracho. Los vecinos fueron los que al ver las llamas de inmediato pidieron el apoyo al número de emergencias 911.

Trascendió en la labor periodística que el sitio que se quemó tiene una extensión de cinco metros de ancho por 15 de largo. La conflagración se concentró en la segunda planta, donde había diversas guitarras ya construidas y era también el almacén de madera para la fabricación del instrumento musical.

Los colonos temían que el siniestro se extendiera sus domicilios, no obstante esto no sucedió gracias al trabajo de los “tragahumos”. Por enésima ocasión los bomberos recomendaron a la población en general no dejar aparatos electrónicos conectados, ni veladoras encendidas.