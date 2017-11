Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada y presidenta de la Comisión de Cultura del congreso del estado, Brenda Fraga Gutiérrez, aseguró que debido a la falta de conocimientos de montos exactos y el total de artistas afectados no han podido avanzar en las gestiones para que la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán Cultura (Secum) libere los pagos a talleristas, músicos y escritores que han prestado sus servicios durante el último año.

En entrevista con medios, Fraga aseguró que ella sigue con las reuniones con artistas que en más de una ocasión han alzado la voz para denunciar que la Secum no ha pagado, pero siguen sin tener cifras totales de cuántos son los afectados y a cuánto asciende el adeudo.

“Esta es una deficiencia bien clara de la secretaría, no hay un total de artistas que les adeudan, ellos no saben cuánto se le debe y no hay una firme organización entre artesanos, artistas y músicos que presenten argumentos para poder mandar llamar a la secretaria”, explicó.

Dijo que al ya tener una reunión con la titular de la Secum, Silvia Figueroa Zamudio, para tratar el tema de los adeudos y la gestión del presupuesto operativo para la dependencia durante el próximo año, descartó que sea llamada para comparecer ante del congreso del estado.

“Por ahora no está ya considerado hacer un llamado a la secretaria, si es algo latente para cualquier momento, aunque ya me reuní con ella e incluso hablamos sobre la necesidad de tener un techo financiero y lograr una gestión de mayor presupuesto”, concluyó.

