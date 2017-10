Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La fiesta más importante del cine en México celebrará sus 15 años con nueve días en los que se proyectarán más de 100 títulos mexicanos en exhibición y competencia, así como estrenos mundiales y actividades enfocadas a apoyar a los nuevos realizadores.

Bajo esta premisa, el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) llevará a los michoacanos y visitantes por un itinerante viaje de películas, con premieres como la producción de Disney Pixar Coco, la crudeza de los estragos generados por el calentamiento global en La verdad incómoda 2, el drama fantástico de Guillermo del Toro en Shape of the water; además de trabajos realizados por directores michoacanos para aspirar a ganar el codiciado premio del festival conocido como El Ojo.

La cereza del pastel será la premier mundial de Coco la noche del 20 de octubre en Cinépolis Plaza Morelia, con la presencia de los dos directores, Lee Unkrich y Adrian Molina, además del actor Gael García Bernal y los productores Darla Anderson y John Lasseter.

La sección de Largometraje Mexicano este año está integrada por Los adioses, de Natalia Beristáin; Ayer maravilla fui, de Gabriel Mariño; Casa Caracol, de Jean-Marc Rousseau Ruiz; Cuadros en la oscuridad, a cargo de Paula Markovitch; The drawer boy, de Arturo Pérez Torres; Oso polar, de Marcelo Tobar, y Sinvivir, dirigida por Anaïs Pareto Onghena.

Otra de las secciones que mayor auge ha tenido durante las últimas tres ediciones es Documental Mexicano, donde este año habrá 12 filmes: Algo extraño sucedió camino a la morgue, de Ricardo Silva; Ensueño en la pradera, dirigida por Esteban Arrangoiz Julien; Intermitencias del sueño, por Sofía Landgrave; Memorias del table dance, con Silvana Lázaro; Nkiwí nayà tónko: compromiso de palabra, de Ismael Vásquez Bernabé, y siete documentales más.

Para recordar el papel que jugaron algunas locaciones e historias desarrolladas en Michoacán, el XV FICM contará con la sección Hecho en Michoacán, en la que los cinéfilos podrán disfrutar de historias como Janitzio, del director Carlos Navarro; Maclovia, de Emilio El Indio Fernández, y El brazo fuerte, de Giovanni Korporaal.

El jurado calificador de cada categoría en competencia estará presidido por Béla Tarr, realizador húngaro y uno de los cineastas más importantes en la historia del cine contemporáneo; Cristian Mungiu, director rumano ganador de la Palma de Oro; Charles Tesson, director de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes; Karel Och, director artístico del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary; Christoph Terhechte, director del Forum del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), entre otros.

Estrenos

La premier nacional de Shape of the wáter, de Guillermo del Toro, será el miércoles 24 de octubre en la sala cuatro de Cinépolis Centro, a las 19:00 horas, mientras que la función benéfica será el jueves 26 en la sala 2 de Cinépolis Las Américas a las 20:30.

La secuela de Una verdad incómoda, película relatada por el exvicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, será presentada en dos funciones, la primera el sábado 21 a las 19:00 horas en la sala 4 de Cinépolis Centro, y el 27 en la sala 2 de Cinépolis Las Américas.

Adicionalmente, más de 50 películas mexicanas serán estrenadas en la capital michoacana, entre ellas se encuentran Cuando los hijos regresan, de Hugo Lara; Helena, de Alejandro Sugich; Cygnus, de Hugo Félix Mercado; Cinderelo, de Beto Gómez; El viaje de Keta, de Julio Bekhór y Fernando Sma, y El ángel en el reloj, de Miguel Ángel Uriegas, entre otros.

En cuanto a producciones internacionales, estarán Beatriz at Dinner, de Miguel Arteta; Good time, de Josh & Benny Safdie; Happy end, de Michael Haneke; Loveless, de Andrey Zvyagintsev; On body and soul, de Ildiko Enyedi, ganadora del Oso de Oro en el pasado Festival Internacional de Cine de Berlín, entre otros.

Sedes

Las sedes serán los complejos Cinépolis Centro y Cinépolis Las Américas. Además, habrá funciones gratuitas en la Casa Natal de Morelos, el Aula Máter del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, la Plaza Benito Juárez, y conferencias en el Teatro José Rubén Romero. Asimismo, se hará una extensión del festival en Pátzcuaro, en el Teatro Emperador Caltzontzin.

Para la celebración de XV años, la principal sede del evento, Cinépolis Centro, fue remodelada completamente con un estilo moderno con tintes contemporáneos que hacen alusión a las antiguas casas vallisoletanas.

El complejo conservó las cinco salas, pero ahora hay mayor espacio en ellas, con capacidad para hasta 300 personas.

