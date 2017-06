Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).-La Procuraduría Federal del Consumidor inició un operativo nacional de verificación en lotes de autos para evitar la comercialización de vehículos robados y garantizar que dichos establecimientos operen apegados a la legalidad y respeten los derechos de sus clientes.

Según un comunicado de prensa, Rafael Ochoa Morales, en funciones de Procurador Federal del Consumidor, encabezó un recorrido de revisión en varios lotes de autos ubicados en la Ciudad de México, para verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-122-SFCI-2010, que regula las “Prácticas Comerciales y Elementos Normativos para la Comercialización y/o Consignación de Vehículos Usados”.

Durante el recorrido al que también acudió el Subprocurador de Verificación de Profeco, se impusieron sellos de suspensión e inmovilización en al menos tres de ellos, luego de que los encargados no exhibieron las facturas que acreditan la propiedad de los autos que se ofrecían en venta.

El operativo de Profeco contó con el respaldo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quienes coadyuvaron en las diligencias para identificar vehículos de procedencia irregular y resguardaron al personal de la institución.

Se verificó que los lotes contaran con Contrato de Adhesión registrado ante la Profeco, además de que los elementos informativos que debe conocer el cliente estén a la vista, tales como precios, mecanismos de atención al consumidor, formas de pago, garantías y especificaciones técnicas de los vehículos.

Los establecimientos en los que se colocaron sellos de suspensión e inmovilización se ubican en la Colonia Peralvillo, en la Delegación Cuauhtémoc, y se identificaron con las razones sociales “Central Automotriz”, “Automotriz Peralvillo” y “Autos Seminuevos Premium”; en los tres casos no se acreditó la propiedad de los vehículos, no contaban con contratos de adhesión y no se ofrece información completa a sus posibles clientes.

Estos operativos continuarán de forma aleatoria en todo el país durante los próximos días.

Las verificaciones focalizadas de la Profeco se implementan a partir de denuncias ciudadanas y tienen como objetivo compartir información con otras dependencias, locales y federales, para evitar la comercialización de vehículos robados, principalmente en establecimientos que no cuentan con el registro de sus actividades como establece la ley.

La Profeco pone a disposición de los ciudadanos el Teléfono del Consumidor 55 68 87 22, en la Ciudad de México y área metropolitana; el 01 800 468 8722 sin costo en el resto del país, y las redes sociales institucionales para denunciar cualquier irregularidad, a través de Twitter: @Profeco y Facebook ProfecoOficial.