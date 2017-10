Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La cantante Katy Perry anunció que en su gira Witness: The Tour, incluyó un par de conciertos para México el próximo año.

Perry ofrecerá un show en la Arena Ciudad de México el 3 de mayo, otro en la Arena Monterrey el 8 de mayo del 2018, y el 05 de noviembre será en Arena VFG de Guadalajara.

Las ventas de las entradas estarán disponibles a partir del 26 de octubre de 2017 en KatyPerry.com y Superboletos.com

🇲🇽 HOLA MEXICO 🇲🇽te veo pronto (👁u 🔜) on #WITNESSTHETOUR❗

Mexico City/Monterrey on sale Sun

Guadalajara on sale 11/1https://t.co/VNXmphRhJe pic.twitter.com/8oYlCNMvVC

— KATY PERRY (@katyperry) 25 de octubre de 2017