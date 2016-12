Por: Miriam Arvizu

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El día llegó, este 28 de diciembre millones de mexicanos celebran el “Día de los Santos Inocentes”, con las tradicionales bromas en las que muchas personas caen al olvidar la fecha, prestan dinero que jamás se les devuelve, son víctimas de otro tipo de bromas e incluso hasta los medios de comunicación publican noticias que asombran a los lectores, sin embargo se aclara que se trata de una broma, esto con la tradicional frase “Inocente palomita que te dejaste engañar”.

El nombre de Santos Inocentes se debe a que a la edad tan temprana de 2 años edad era imposible que hubieran pecado. A lo largo de la edad media esta celebración dio un giro bastante importante, pues los monaguillos de la época comenzaron a celebrar este día con bromas. Del mismo modo esta tradición llegó a las familias, las cuales se gastan bromas inocentes en este día.

En Hispanoamérica es costumbre realizar en esta fecha bromas de toda índole; el día de los inocentes se vive en todo el mundo hispanohablante

Si bien la conmemoración ya es toda una tradición, esta tiene su origen en un episodio hagiográfico del cristianismo: la matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén (Judea), ordenada por el rey Herodes I el Grande con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret.

En algunas zonas de América es importante no prestar ningún bien, sea objeto o dinero, pues el prestatario es libre de apropiarse de los bienes. Este tipo de festejo ha venido a menos en años recientes y ya no es usual que la gente pida prestado con la esperanza de que el prestador no recuerde la fecha y se le pueda hacer la broma.

Te compartimos algunas de las bromas más recurrentes que se dan para este día:

Dinero: Se pide prestado cierta cantidad de dinero, el cual se presume nunca se regresa a su dueño ya que se trataba de una broma.

Monigote: Es muy común colocar un monigote de papel en la espalda de las personas sin que ellas se enteren.

Bromas telefónicas: Es muy común llamar a un amigo o familiar por teléfono y gastarle bromas como que han sido ganadores de un premio, que tiene que ir al juzgado por un delito, etc.

Cambio de hora: Consiste en el cambio de hora de todos los relojes de la casa. De este modo cualquiera que vaya a trabajar o mire el reloj se extrañe e incluso llegue tarde al trabajo, al colegio, etc.

Caspa: Es muy típico utilizar sal y echarla por nuestra cabeza. Una vez echada le decimos a un amigo o familiar que te pica la cabeza y no sabes por qué. Cuando miran en la cabeza les parecerá espectacular la cantidad de caspa que tienes, aunque en realidad es la sal.

Periódicos: En los periódicos es muy común que ciertas noticias no sean verdaderas, sino más bien sean de broma. Hay mucha gente que llegan a creérselas y no se dan cuenta de que son una inocentada.

Televisión: Normalmente en este día en la televisión también las bromas están garantizadas. Muchos famosos son las víctimas de numerosas bromas que llegan a creerse lo que les está pasando y en realidad es una broma.

Cambiar el azúcar por la sal: esta broma consiste en cambiar el contenido del tarro del azúcar por la sal. De este modo a la hora del desayuno la persona que utilice ese tarro se echará pensando que es azúcar pero en realidad es sal. La cara de la persona es muy graciosa al tomarlo pues el sabor no es nada agradable.