Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Medardo Serna González, descartó que la institución pueda declararse en insolvencia económica como lo hiciera el pasado 14 de agosto la Universidad de Morelos, pues aseveró que se “está haciendo el máximo esfuerzo para no caer en esa situación”.

Sin embargo, reconoció en entrevista que el fatal escenario que enfrenta la Casa de Hidalgo “es un riesgo latente si no hacemos lo que corresponde en el tema de régimen de pensiones y jubilaciones”, por lo que resaltó que esta mañana hizo pública la propuesta emanada del Consejo Universitario entorno a este tema a fin de que los sectores de la comunidad nicolaita puedan aportar sus propuestas.

Ahondó en algunos de los detalles de esta propuesta en la que afirmó no se cambia la jubilación dinámica, se respetarán las prestaciones establecidas en los contratos de trabajo: “Son pormenores que tenemos que conocer y enriquecer todos los que somos parte de la comunidad nicolaita”.

“Lo que está pasando es que estamos dejando con claridad las posturas y acciones en cada una de las partes, mi postura como rector es clara, es de reconocer problemas estructurales de la Casa de Hidalgo y trabajar para repararlos, si los tiempos nos alcanzan y hay consciencias nefastas es necesario que la comunidad sepa que el rector hizo lo necesario y actuamos con la oportunidad necesaria y que a diferencia de lo que dejamos de hacer en el pasado hoy lo estamos haciendo”, dijo.

Y es que afirmó: “Si no llegamos a un acuerdo y tomamos otra decisión en términos de prestaciones y beneficios habrá consecuencias y queremos que se conozca eso”, por ello reafirmó la invitación y el compromiso no sólo en esa materia, sino en la consolidación de la transparencia en todos los ámbitos de la universidad, tema en el que “hay resultados a la vista de todos y otros en proceso de concretarse, es un deber que tengo y no voy a claudicar en esos deberes”.

Al respecto no quiso manejar algún escenario futuro y compartió que está concentrado en la propuesta actual y dedicado a visitar dependencias “para llegar al centenario con la fortaleza académica que reconoce a la universidad y con una propuesta más concreta en el tema de la modificación al régimen de pensiones y jubilaciones”.

Este lunes el rector Medardo Serna González ser reunió con integrantes del Consejo General de Huelga del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) para dialogar sobre las supuestas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) denunciadas por el gremio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

Afirmó que será a través del diálogo como se podrán conocer a detalle los señalamientos hechos por los trabajadores y poder resolverlas: “Si hay algunos señalamientos que dependen de incumplimiento de la autoridad lo vamos a resolver, pero también hay otros temas de corresponsabilidad, como las comisiones mixtas a las que no acuden los representantes del SUEUM y debemos asumir todo lo que nos toca, en ese caso no hay violaciones”, dijo.

Dicho encuentro se realizó en el Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC) y terminó debido a que el SUEUM se negó a suspender las manifestaciones en las calles de la ciudad en las que demandan atención de parte de las autoridades en torno al tema del emplazamiento a huelga para el próximo 11 de septiembre.

