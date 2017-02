Por: Maribel Nieves Aguilar/@Mnievesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, las comisiones unidas de inspección de la Autoritaria Superior de Michoacán y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del congreso instalaron de manera oficial la mesa de análisis que dictaminará la cuenta pública 2015 que encabezó el ex mandatario sustituto, Salvado Jara Guerrero, misma que se prevé no se apruebe pues no cumple con la ley de armonización contable.

En entrevista la presidenta de las comisiones unidas, Yarabi Ávila González afirmó que tienen como periodo para presentar un dictamen con los resultados el 28 de marzo.

La diputada afirmó que de manera personal y como “muestra de ética” decidió excusarse del análisis de las dos dependencia en que participó, una de ellas es la subsecretaría de Administración y de la de Política Social por los 22 días que ocupó la titularidad.

“Se busca que el dictamen sea muy objetivo y aunque decidí excusarme”, mencionó Ávila González.

La diputada afirmó que también los diputados, Manuel López Meléndez y Wilfrido Lázaro Medina, se excusaron de participar en el análisis de las cuentas públicas de los municipios que encabezaron durante la administración anterior.