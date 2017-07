Por: Maribel Nieves Aguilar/ @Mnievesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En demanda de la cobertura de pagos por servicios y la asignación de claves de trabajo, normalistas del estado no descartaron instalar un plantón en el primer cuadro de la ciudad, después de que el jueves se rompiera la mesa de negociaciones con la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

Este viernes los futuros docentes demandaron la cobertura de pago por servicios contratados que en algunos casos ya llegaron a los dos años. En cuanto a los mecanismos de una posible recontratación, según los estudiantes, se plantea que podrían ajustarse a los esquemas vigentes en la norma federal, que implica concursar por un lugar, aunque, dijeron, se deben cubrir primero los adeudos.

Este jueves el titular de la SEE, Alberto Frutis Solís advirtió que los normalistas que no presentaran la evaluación programada para agosto próximo no podrían participar en el ciclo escolar 2017-2018.

Los jóvenes exigieron a la administración estatal la instalación una mesa de trabajo de carácter resolutivo que sea encabezada por los titulares de las secretarías de Finanzas y Administración, Educación y el secretario de Gobierno, en la que se logren acuerdo en torno a que se cubran los pagos, se asignen en definitiva las claves que, de acuerdo con la SEE, no son plazas, sino una contratación temporal, aunque para los normalistas la asignación de una clave es vital para formalizar su relación y evitar el demandar bajo presión los pagos pendientes.

jcms