Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Una de las integrantes de JNS confirmó que se separa del grupo por motivos personales, según consta en su propio perfil de Instagram y que hizo público el pasado domingo.

Hace tiempo Angie Taddei dio a conocer que está felizmente a la espera de su bebé, por lo que se vería obligada a suspender su participación en JNS de manera temporal.

La cantante publicó en su perfil un emotivo mensaje en el que se despide de sus seguidores y agradece el apoyo que le han brindado durante su gira de los 90s Pop Tour.

“GRACIAS GRACIAS GRACIAS por todo el amor q me han dado desde q tengo 14 años! Gracias a mis hermanos del @90spoptour por apapacharme y apoyarme! A la producción y staff q me hicieron los días más faciles y cómodos. A todos por las risas, la diversión! Y especial gracias a @boboproducciones @jackborovoy75 y @ariborovoy porq me han hecho sentir sumamente especial, Cuidada y protegida! ❤❤❤❤ me voy por un ratito pero VUELVO!!!!!! Los AMO! ❤” (sic), escribió.

Aún se desconoce cuánto tiempo se ausentará Angie de sus compañeras Karla, Regina y Melissa para seguir con los conciertos en los que ponen a bailar y cantar a más de uno.

jcms