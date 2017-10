Estado de México (MiMorelia.com/Redacción).- Un par de ladrones estuvieron a punto de ser linchados luego de intentar robar un negocio de material de reciclaje en la colonia San Martín Nuevo Xico, en Chalco, Estado de México.



Según reportes periodísticos, tres hombres entraron la tarde del pasado jueves 19 de octubre, al local de compra de pet y fierro viejo, y con arma en mano amagaron a empleados para que entregaran el dinero.



Sin embargo, los amenazados de alguna manera notaron que el arma no tenía balas y se lanzaron sobre ellos junto con más vecinos, quienes los golpearon durante varios minutos sin lograr identificarlos. Dos de ellos fueron los golpeados, mientras un tercero se dio a la fuga.



Los vecinos los golpearon y luego los amarraron hasta que elementos de la policía municipal se presentaron y los trasladaron al Ministerio Público donde se definiría su situación legal.



Con información de Guruchuirer

