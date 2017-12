Morelia, Michoacán (Boletín).- Con la presencia de más de 200 habitantes, esta mañana se celebró el arranque de obra de la primer clínica de salud rural en el Fraccionamiento Misión del Valle, localizado en los límites territoriales del oriente del municipio de Morelia, así lo declaró Rodolfo Lemus, líder del Movimiento Antorchista en la región oriente de la ciudad capital.

La primera y segunda etapa de dicho centro de salud se llevarán a cabo con una inversión de 1.5 millones de pesos cada una, lograda gracias a las gestiones de los colonos y de los diputados federales antorchistas; con esto, se beneficiarán 5000 familias que actualmente habitan la zona, la cual, por su lejanía, es difícil que los habitantes reciban atención médica de manera rápida y oportuna, comentó el dirigente.

“Esta obra es resultado de todo el antorchismo en Morelia, en el estado y del antorchismo nacional, ya que le estamos dando prioridad a uno de los problemas graves que sufre la población, que es la falta de salud, la falta de atención a la salud, debido a que las farmacéuticas y la iniciativa privada mundial está acelerando el proceso para privatizar la salud, lo que quiere decir que si una persona se quiera curar debe pagar por ello, y sabemos que debido a la situación de pobreza de la mayoría de nosotros, eso no es posible”, agregó.

El líder social agradeció la presencia de los alumnos de la secundaria federal “Profesora Elsa Córdova Morán”, quienes en días pasados fueron testigos del banderazo de inicio de la construcción del patio cívico en su escuela, logrado también por la lucha del antorchismo.

Rodolfo Lemus invitó a los antorchistas de Misión del Valle a no bajar la guardia, a seguir en pie de lucha hasta que la clínica esté, no solo terminada e inaugurada, sino en funcionamiento, para que todos los habitantes del fraccionamiento puedan recibir atención médica adecuadamente, sin importar que formen parte del Movimiento Antorchista o no, ya que, recalcó, las obras y servicios logrados por la organización no solo son para beneficiar a los antorchistas, sino para todo aquel que lo necesite.