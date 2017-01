Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaría de la contraloría de Michoacán, Silvia Estrada Esquivel, declaró que entre las denuncias interpuestas ante la PGR se encuentran implicados dos ex gobernadores por conceptos como peculado, fraude y abuso de atribuciones. Si bien se negó a decir sus nombres, en un primer momento detalló que fueron electos por voto popular.

“Se dará parte de dos ex gobernadores que tienen sin duda responsabilidad en estos hechos”, comentó la contralora en torno a desvíos por 3 mil 759 millones de pesos. Aunque evitó mencionar el nombre de los ex funcionarios bajo el argumento de secrecía de datos personales, afirmó que se trata de ex mandatarios que llegaron a su puesto por elección popular:

“Los ex gobernadores a los que hago referencia que rebasaron sus atribuciones y además hicieron mal uso de los recursos públicos, fueron puestos por el pueblo, son de elección popular”. Posteriormente, ante la mención de que Salvador Jara Guerrero no fue nombrado por elección popular, rectificó que fueron “ex gobernadores que tienen la figura de servidores públicos”, esto entre el periodo 2012-2015 señalado por la servidora.

La auditoria superior de federación (ASF), ya había señalado un daño al patrimonio por unos 3 mil millones de pesos.

Figueroa Estrada demás matizó que entre los investigados pueden darse casos en los que no hay desvío de recursos sino “peculado”, que consiste en usar el recurso con fines diferentes a lo programada, pero aun así se tratan de casos graves:

“Rebasaron sus atribuciones al haber tomado decisiones equivocadas y destinar ese recurso para gastos operativos de el estado, ante lo cual la ley no exime de responsabilidad ni garantiza que por el hecho de haberlo gastado no estas exento de que seas sancionado en la vía administrativa y en la vía penal”.