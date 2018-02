Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Los padres del menor de 12 años que ocasionó la muerte de cinco adolescentes el pasado 18 de febrero, serán investigados por el delito de violencia familiar, informó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la CDMX.

Dicha investigación será realizada por la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, esto por la presunta omisión en las actividades de su hijo menor de edad.

La noche del pasado jueves ambos padres acudieron a la PGJ capitalina pero se reservaron su derecho a declarar, asimismo solicitaron al representante social recibir su testimonio por escrito en los próximos días.

Recuento

La madrugada del domingo 18 de febrero un jovencito de 12 años conducía un automóvil a 140 kilómetros por hora (km/h), en ese auto viajaban otros ocho menores entre 12 y 15 años.

Al parecer, Luis Eduardo, el menor en cuestión; también iba bajo influjos de alcohol (pero esto no ha sido confirmado) por el exceso de velocidad perdió el control del vehículo y volcó dando varias volteretas para terminar el trayecto estrellado en un árbol.

Por el hecho murieron cinco de sus amigos y otros tres resultaron lesionados. Él salió casi ileso debido a que su complexión permitió que se hiciera “bolita” y quedara resguardado tras el respaldo de un asiento.

El niño fue llevado a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, al ser liberado (ya que no por su edad no puede ser encarcelado) sus padres no fueron por él, por lo que fue llevado al DIF capitalino.

Ahora, de acuerdo al último reporte, el menor se encuentra en una casa hogar donde recibe atención psicológica y otro tipo de apoyos.