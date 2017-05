Morelia, Michoacán (Boletín).- Mientras López Obrador acusó a los perredistas de estar al servicio del PRI, Juan Zepeda dijo que AMLO debe cambiar de estrategia pues su victimización nada más justifica derrotas. Pidió al presidente de Morena parar su violencia verbal y le hizo un llamado a tener un diálogo sereno, programático, sin descalificaciones.

Este martes Neza se volvió en el escenario de enfrentamientos estratégicos del PRD y de Morena. Los mítines del PRD y de MORENA se hicieron al mismo tiempo. En la reunión del PRD se gritó en todo momento “duro contra el peje” y “sereno moreno”.

Obrador comentó: “Ya está quedando de manifiesto, por eso fue el emplazamiento que les hicimos, no amenaza, no advertencia, sino una definición, en estos momentos históricos para el país. Ya ha quedado claro que están al servicio de la mafia del poder. Que están en el caso del Estado de México, al servicio de Enrique Peña Nieto, haciéndole el juego sucio al PRI en el Estado de México”.

“Es muy claro que no quieren la unidad, porque están de paleros de Peña Nieto en el Estado de México. Pero al mismo tiempo se está demostrando que una cosa son los dirigentes corruptos del PRD y otra cosa son los militantes de ese partido y los ciudadanos, muchos de los que están aquí, han votado por el PRD en elecciones pasadas y ahora ya no va a ser de esa manera, ahora van a votar por Morena”.

En contraposición en el mitin del PRD miles de militantes al mismo tiempo dijeron “con su dedito que Juan Zepeda no renuncia.”

El candidato del PRD recomendó a Obrador cambiar de estrategia política: “La estrategia de dividir al país y la sociedad en buenos y malos no le ha dado resultado a López Obrador, no por nada ya dos veces perdiste la presidencia de la república y tampoco lograste ningún triunfo en las elecciones pasadas en Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Tamaulipas… la división ya no funciona”.

Obrador pidió a los habitantes de Neza votar por Delfina y agregó: “En honor a la verdad, la verdad es revolucionaria, cristiana. La mentira es reaccionaria, es del demonio”.

Insistió en que Morena es la esperanza, pues “Todos los otros partidos están al servicio de la mafia del poder. PRI, PRD, PAN, PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Tranza, Verde. Puro partido palero, alcahuetes de la mafia del poder”.

Como esperando este punto de vista del líder de Morena; Zepeda respondió: “De verdad tú crees que todo aquel que no está contigo somos gente de mal, claro que no, hay personas que no militan en ningún partido, otros que se organizan en la sociedad y que no simpatizan conmigo, pero no por eso los voy tachando de malos, no por eso los estoy colocando en la mafia del poder como tú si has acostumbrado a ponernos ahí a todos los que pensamos distinto a ti”.

Pidió a Obrador no escalar más la violencia verbal y le hizo un llamado a serenarse: “como ya le he dicho, no te enojes, el que se enoja pierde. Sereno Moreno.”

Finalmente Juan Zepeda dijo que a pesar de todas estas confrontaciones por el lado del PRD existe la voluntad de ir a un diálogo, pero no basado en la soberbia y en la pretensión de la sumisión. Un diálogo, agregó, basado en un programa de gobierno de la izquierda. Un diálogo no basado en amagos ; un diálogo sincero donde se evite que la primera condición de Obrador sea, a partir de la soberbia, la sumisión del PRD.

La izquierda busca coincidencias entre las diferencias, dijo Zepeda y agregó: por eso “te invito a que de manera personal nos podamos sentar tú y yo para que discutamos el esquema de izquierda que queremos para el país y que después exhortemos a que se reúnan nuestras dirigencias para que se pueda generar un amplio polo de izquierda que en el 2018 gane en nuestro país para cambiar un régimen político que nos ha empobrecido y nos ha hecho un país inseguro”. Reiteró que su apuesta por cambiar el país “es por la izquierda y que quede constancia”.

