Por: Sayra Casillas/ @SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras calificar ridiculo e incongruente el proceso de expulsión del Partido Acción Nacional (PAN) que se le inició, el senador Salvador Vega Casillas, dijo que no admitirá sanción alguna y está dispuesto a defenderse ante los tribunales.

En entrevista, apuntó que a la fecha no ha sido notificado sobre la instauración de un proceso de sanción en su contra, por haber votado a favor de la terna que propuso el PRI para integración de la Mesa Directiva.

“Si quieren hacer el ridículo que lo hagan…. Lo que menos pretendo es que el PAN sufra un daño, pero no es a costa de que yo no me defienda o me quede callado por algo que considero justo, que hice lo correcto, y que por supuesto no le voy a pedir ni dar cuartel a nadie si deciden empezar el proceso de sanción”, exclamó.

Fue enfático en el sentido de que no aceptará ninguna sanción: “ni siquiera una amonestación, de ninguna manera me voy a someter a los caprichos de nadie, por encima de los intereses del partido”.

Planteó que no permitirá que el líder nacional, Ricardo Anaya Cortés, imponga su voluntad por encima de los intereses de Acción Nacional.

Descartó renunciar al órgano político: “no les voy a dar ese gusto de renunciar o de que saquen a todos los que no están de acuerdo con el dirigente en turno”.

Advirtió que acudirá ante los tribunales si llegara a imponersele cualquier sanción. “Lo único que les aceptaría es que me pidan una disculpa”, exclamó

Contexto

Es preciso recordar que los senadores a los cuales se les inició proceso de expulsión son Salvador Vega Casillas, Javier Lozano Alarcón, Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero Arroyo y Jorge Luis Lavalle Maury, quienes dieron luz verde a la propuesta del tricolor para que la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta la ocupara el mismo Cordero Arroyo y no las senadoras panistas Laura Rojas y Alejandra Dávila Fernández.

Con visible molestia, el dirigente de Acción Nacional en el estado, José Manuel Hinojosa Pérez, subrayó que ningún militante es dueño del partido y ni está por encima del mismo.

“Hay reglas, no vamos a dejar que nadie quiera presionar o amagar con irse, quien haga una fregadera se le va a sancionar o se le va a expulsar, ya no vamos a estar a chantajes”, apuntó, con la acotación de que se pueden ir al PRI quienes así lo quieran, “pero que no nos metan al partido en negociaciones que no estamos de acuerdo”.

Explicó que derivado de los procesos que se instalarán, los cinco senadores involucrados tendrán la oportunidad de presentar las pruebas que consideren necesarias.

