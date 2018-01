Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- En un artículo publicado este jueves por el diario Los Angeles Times, varias mujeres hicieron nuevas denuncias de acoso sexual en contra del actor James Franco.

En dicha publicación, dos antiguas estudiantes de actuación contaron sus experiencias negativas con el actor. Una de ellas comentó que hace tres años en el Studio 4, en una filmación de una escena de una orgía para el drama independiente, Long Home, Franco retiró los protectores plásticos que cubrían las ingles de las actrices que simulaban tener sexo.

Las exestudiantes contaron que el actor y el director daban clases de escenas de sexo, y dos mujeres habían dicho que Franco se enfureció mientras rodaba la escena en un club de striptease cuando ninguna de las actrices que llevaban mascaras quería aparecer con el torso desnudo.

Luego, el miércoles pasado, en el programa Late Night With Seth Meyers, Franco comentó que los tuits de las exestudiantes no eran ciertos, pero apoyó el derecho de las mujeres de expresar sus perspectivas.

“Hay historias que tienen que salir, gente que tiene que ser escuchada. Yo tengo mi propia versión de esta historia, pero creo que no la expresaré por ahora hasta dejar que otra gente que ha tenido muchas dificultades para hacerse escuchar, realmente lo creo así”, comentó Franco en el programa.

Varios colaboradores de Franco defendieron algunas denuncias. Vince Jolivette, productor en Rabbit Bandini Productios, que dirige Studio 4, comentó que la escuela siempre fue operada de manera profesional y que están investigando el caso.

En un comunicado proporcionado por la publicista de Franco, Robin Boum, Cynthia Huffman, directora del casting The Long Home, comentó que la descripción que dieron las exestudiantes era imprecisa.

“Me siento mal que las chicas se sintieran de este modo. ¡Ella es parte de nuestro equipo! Todas las actrices estuvieron al tanto de las escenas con desnudos por anticipado”, comentó Huffman.

Y agregó “Personalmente verificaba que todo estuviera bien y se sintieran cómodas. Les hablé varias veces y les dije que si estaban incómodas o no les gustaba lo que estuviera ocurriendo que acudieran a mí y yo me haría cargo. No recibí alguna queja”.