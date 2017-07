Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de inaugurar la exposición “Anillos concéntricos” en Morelia, el escultor michoacano Javier Marín se dijo interesado en crear un circuito artístico que vincule a Uruapan, Pátzcuaro y la capital del estado.

En entrevista con medios, el artista plástico adelantó que el próximo octubre inaugurará una exposición individual en la Fábrica de San Pedro de Uruapan, así como también es posible que presente una muestra en el Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro.

Segun detalló, la muestra que presentará en Uruapan será una selección de cerca de 70 obras de la exposición “Corpus Terra”, que tuvo lugar en Ciudad de México e incluye obras de gran formato.

El artista plástico añadió que además prevé ofrecer actividades educativas en el estado, similares al taller de escultura en madera que impartió el artista italiano Aaron Demetz en Uruapan en el marco de la exposición “Anillos Concéntricos”.

Cuestionado sobre la influencia de Michoacán en su obra, Marín afirmó que a pesar de haber emigrado de Uruapan a los nueve años de edad, “haber crecido ahí fue importante y la influencia fue de todo, desde el paisaje y la gente, hasta cómo el haber vivido en una pueblo te construye el carácter de una manera especial”.

Pago en especie, opción para crear acervo nacional

Recientemente parte de la obra de Javier Marín fue exhibida en el Hospicio Cabañas de Guadalajara, catalogada como parte del programa de pago en especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Al respecto, el escultor consideró que esta modalidad de pago de impuestos es muy positiva, pues permite al gobierno crear una colección de obras de artistas nacionales que pueden llegar a diversos puntos del país.

“Es un opción maravillosa para un país que no tiene dinero suficiente para destinarlo a la compra de un acervo de sus propios artistas”, explicó Marín, “la secretaría reciben una gran cantidad de obra y, si no me equivoco, la mitad de las piezas se las queda la secretaría y la otra mitad se sortea entre los centros culturales de todo el país”.

