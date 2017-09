Ciudad de México (Rasainforma.com).- La leyenda del boxeo nacional, Julio César Chávez encabezó la presentación de El César, serie de televisión basada en su vida y que se estrenará este 18 de septiembre a través del canal Space.

El programa consta de 26 capítulos producidos por Disney Media Distribution Latinoamérica, TV Azteca y BTF Media, y que reflejan la vida del ídolo interpretado por el actor Armando Hernández.

“Gracias Armando. Has hecho un gran trabajo. Salgo con muchas viejas, pero no crean todo lo que ven”, advirtió el exboxeador.

“Estoy emocionado de disfrutar esto en vida, pues la mayoría de las personas a quienes les hacen su serie o su película han fallecido y a mí me toca vivirlo, lo voy a disfrutar mucho”, dijo la estrella del deporte.

JC Chávez comentó que el público será testigo de los momentos más relevantes en su vida, tanto los amargos como los dulces, para al final concluir que su mayor gloria ha sido ganarle a la vida.

Chávez, quien ha sido considerado el mejor boxeador que ha dado México y uno de los 25 más destacados en la historia, admitió que en la serie se hablará sobre su amistad con líderes de cárteles como Amado Carrillo “El Señor de los Cielos” y Juan José Esparragoza “El Azul”.

“Y que quede muy claro, eran mis amigos, yo no andaba en el narcotráfico. Una cosa es tener amigos y otra ser narcotraficante, no se confundan. En primer lugar yo no tenía necesidad de eso, de lo contrario no me hubiera dedicado al boxeo. Simplemente los conocí, me invitaban a sus casas”, indicó.

Por su parte el histrión Armando Hernández destacó que para encarnar a JC Chávez se preparó fisicamente, estudiando los movimientos y la forma de habalr del boxeador y hasta sus gestos durante seis meses previo al inicio del rodaje de la serie.

Dirigida por Alfonso Pineda y guión de Alfredo Mendoza, en El César también actúan Julio Bracho, Maya Zapata, Leticia Huijara y Marcela Guirado.

La serie abarcará el periodo de 1984 a 2010 en la vida del sonorense y se transmitirá los días lunes a partir del 18 de septiembre a las 22:30 horas por el canal Space.

