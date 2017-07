Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El empresario estadounidense Jeff Bezos se convirtió este día en el hombre más rico del mundo, con una cuenta superior a las 90 millones de dólares.

Bezoz es el fundador y consejero de Amazon y la revista Forbes calcula su fortuna en 90 mil 900 millones de dólares.

Este ascenso en la lista de los millonarios del mundo se debe a la subida del 1.11 por ciento de las acciones de Amazon en Wall Street (calle donde se ubica la Bolsa de Valores de Nueva York).

Bezos destronó al dueño de Microsoft, Bill Gates quien por cuatro años tuvo la corona del hombre más rico del planeta, de 2010 a 2012 ese lugar lo ostentó en mexicano Carlos Slim.

Jeff Bezos es uno de los mayores terratenientes en Estados Unidos, ha trabajado en la fabricación de cohetes y satélites.

Going to Oshkosh? Come sit inside @BlueOrigin’s crew capsule and enjoy a simulated ride to space @EAA #OSH17 https://t.co/E6uejQLDgG pic.twitter.com/EjUuY5bdw7

— Jeff Bezos (@JeffBezos) July 10, 2017