Inglaterra (MiMorelia.com/Redacción).- Durante el encuentro de la FA Cup entre el West Ham de Chicharito Hernández y el modesto equipo de Shrewsbury Town de la tercera división inglesa, ocurrió una escena bastante curiosa.

El portero inglés del West Ham, Joe Hart, no contaba con que durante el encuentro, el Sol le daría directamente al rostro, complicando su visión y comprometiendo el partido de su equipo, por lo que el guardameta volteó a la tribuna para pedir una gorra.



Un aficionado del equipo londinense lo ayudó y le prestó la gorra, posteriormente atajaría la ocasión más clara de su rival, logrando que su equipo mantuviera el empate a cero goles.

El partido se repetirá debido al empate, pero ahora en el Olímpico de Londres, donde el equipo del delantero mexicano Javier Hernández buscará avanzar a la siguiente ronda del torneo.

