Estados Unidos (Rasainforma.com/Redacción).- El actor John Travolta se unió a las acusaciones por acoso sexual que rondan en Hollywood ya que un masajista lo señaló por un caso ocurrido hace 17 años del cual el reporte oficial no se había visto hasta ahora.

El presunto incidente ocurrió en año 2000 el spa del hotel “La Quinta” de Palm Springs, California, donde el actor se alojaba y al que acudió a recibir un “masaje corporal profundo”.

De acuerdo con el testimonio, el masajista le preguntó a Travolta en qué área del cuerpo quería que se concentrara más, y él respondió que “las nalgas” dice el reporte oficial difundido en el sitio RadarOnline.

John Travolta accused of homosexual battery in bombshell police report: https://t.co/73fkgg0Cfp — Radar Online (@radar_online) 13 de noviembre de 2017

Al hacerlo, “Travolta metió la mano bajo su toalla y comenzó a frotar su muslo interno”. Tras ello, sintiéndose incómodo, se fue a la ducha, seguido por Travolta.

Cuando el masajista fue a la habitación del actor a recoger el equipo y la camilla, éste le hizo “comentarios obscenos”, según el mismo reporte.

Presuntamente, Travolta le preguntó si alguna vez había tenido encuentros sexuales con hombres, y pidió que “le dijera qué haría, para que él (Travolta) tuviera algo para fantasear”.

El masajista puso la denuncia al sentirse violado, sin embargo, los policías desestimaron el caso porque “los detalles no cumplían los requisitos para considerarse acoso sexual” y además de que “Travolta ya había dejado el hotel y no había testigos y por lo tanto no podía ser corroborado”, denunció otra vez el masajista aprovechando la ola de señalamientos por acoso sexual en la industria del cine y entretenimiento.

