Por: Armando Ramírez

Ciudad de México (Rasadeportes.com).- Veracruz-Jaguares, Cruz Azul-Querétaro, Tigres-Toluca y Pumas-Pachuca lo más atractivo de la quinta jornada del torneo Clausura.

Viernes 3 de febrero

Estadio Cuauhtémoc Horario: 19:30 horas

(2) PUEBLA VS. ATLAS (6)

Eliminado Ricardo Valiño, llega al Puebla José Saturnino Cardozo con una muy ardua tarea de sacar a los camoteros del último lugar de la clasificación general y de los últimos puestos en la tabla de descenso. La tarea no es fácil en un equipo que en cuatro jornadas no han ganado ni han anotado gol.

Su rival será un Atlas que sin consolidar su paso, perdieron en la fecha tres en Veracruz, pero que vienen de vencer a Monarcas.-Morelia. Será su tercer rival al hilo de los que están sufriendo en clasificación y descenso.

Viernes 3 de febrero

Estadio Luis “Pirata” Fuente Horario: 21:30 horas

(6) VERACRUZ VS JAGUARES DE CHIAPAS (6)

Duelo de morbo entre dos de los involucrados en el descenso. Veracruz con 102 puntos, Jaguares de Chiapas con 104 en la tabla de descenso.

Veracruz no está jugando mal y está invicto en el Puerto Jarocho con dos triunfos y sin aceptar gol. Jaguares en dos salidas tiene un triunfo, ante Toluca. Y en casa vienen de vencer a Tigres. Nada más y nada menos.

Sábado 4 de febrero

Estadio Azul. Horario: 17:00 horas

(4) CRUZ AZUL VS QUERÉTARO (2)

Vaya duelo el de cementeros y Gallos Blancos.

Cruz Azul no camina y ya está en problemas con tres últimas jornadas del Clausura sin ganar. Otro fracaso y la máquina cementera se van a derrumbar.

El rival parece ser a modo. Ya no está Víctor Manuel Vucetich; no han hecho gol; no han ganado y llega el novel Jimmy Lozano como técnico.

Sábado 4 de febrero

Estadio Morelos- Horario: 19:00 horas

(5) MONARCAS-MORELIA VS. AMÉRICA (3)

Estadio Morelos. Horario: 19:00 horas

Ya llegamos a la jornada cinco y Monarcas-Morelia siguen sin poder salir del último lugar en el descenso. La lucha es cerrada con Veracruz, Jaguares y Puebla. Para que Monarcas-Morelia se salve lo primero que tienen que hacer como obligación es ganar en casa.

Vamos a ver si lo consiguen ante un América que después de dos fracasos iniciales, acaban de ganar su primer partido, al Veracruz, pero dejando muchas dudas. Para las Águilas ganar es obligación, pues los líderes se están alejando.

Sábado 4 de febrero

(4) TIGRES VS. TOLUCA (7)

Estadio Universitario. Horario: 19:00 horas

Después de que en la jornada tres le dieron una cátedra al América, ahora los Tigres vienen de perder en su visita a los Jaguares en Chiapas.

Toluca fue líder con dos triunfos iniciales. Pero vienen de perder con Jaguares y de empatar en Pachuca. Hay que ver si reaccionan ante los actuales monarcas del Apertura.

Sábado 4 de febrero

(4) LEÓN VS TIJUANA (9)

Estadio Nou Camp. Horario: 19:00 horas

Estos son los números del León jugando en casa en este torneo Clausura: 2 partidos, 2 derrotas, dos goles a favor y cinco en contra. Ya les toca hacer valer su condición de local.

Pero será difícil, pues reciben a los Xolos del Tijuana que son los líderes. Tijuana perdió en la jornada uno y de ahí en delante de la dos a la cuatro, están invictos.

Sábado 4 de febrero

(3) NECAXA VS. MONTERREY (6)

Estadio Victoria a las 21:00 horas

Un triunfo en cuatro partidos, ya volvió a meter en problemas de descenso al Necaxa. Si ahora no ganan, su técnico, Alfonso Sosa, está en peligro.

Monterrey llega como uno de de los dos que quedan invictos, el otro es Santos. Ganaron el primero en Puebla y los tres últimos han sido empates.

Domingo 5 de febrero

(9) UNAM VS PACHUCA (7)

Estadio Olímpico. Horario: 12:00 horas

Los Pumas comparten liderato con Tijuana. Como locales han ganado sus dos partidos con cuatro goles a favor y apenas uno en contra.

Flojo inicio del Pachuca. Vienen de perder con Necaxa en la fecha tres y de empatar la semana pasada con Toluca. Pero si derrotan a los Pumas darían un gran brinco.

Domingo 5 de febrero

(7) GUADALAJARA VS. SANTOS (8)

Estadio Chivas. Horario: 16:00 horas

Las chivas ya saben lo que es perder en casa. Los Xolos les acaban de ganar en la jornada tres. Para seguir en zona de calificación deben de ligar un segundo triunfo al hilo como lo hicieron ante Querétaro.

Los Santos de Torreón están invictos en el torneo. Pero sus dos visitas han sido empates. Sus dos triunfos han sido en casa.