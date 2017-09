Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este jueves, el huracán “José” subió de intensidad a categoría 3, y va rumbo a las Antillas Menores con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, indicó el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

En un comunicado, el CNH informó que “José” está situado a 950 kilómetros por hora al este de las Antillas Menores.

Se prevé que en las próximas 24 o 48 horas el huracán se fortalezca.

Por lo que el gobierno de Antigua emitió una alerta de vigilancia de huracán para las islas de Antigua y Barbuda y una vigilancia de tormenta en las islas de Anguila, Montserrat, San Cristóbal y Nieves.

Hurricane #Jose Advisory 10: Jose Becomes 3rd Major Hurricane of the 2017 Atlantic Season. https://t.co/VqHn0uj6EM

“José” se encuentra en la misma posición que “Irma”.

Por otro lado, “Irma” debe estar en movimiento en la tarde de este jueves entre La Española y las Islas Turcas y Caicos, para luego situarse al sureste de Bahamas y el viernes en el centro de Bahamas.

Mientras “Katia” llegará esta noche o a primeras horas del viernes a las costas mexicanas.

Tropical trinity: #Katia (left; 80 MPH), #Irma (center; 175 MPH), and #Jose (right; 105 MPH). Certainly a busy day for forecasters. #GOES16 pic.twitter.com/ueNbmFdtC1

— NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) September 7, 2017