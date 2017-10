China (MiMorelia.com/Redacción).- Una joven de 21 años de edad perdió la visión en uno de sus ojos, luego de un uso excesivo de su teléfono celular jugando “Honour of Kings”, según lo informó el South China Morning Post.

La originaria de China aseguró que se la podía pasar hasta ocho horas en el smartphone sin levantarse de la cama, y comentó que su adicción era tan grande que incluso se olvidaba de comer.

“En los días en que no tengo trabajo, suelo levantarme a las 6:00 de la mañana, desayunar y jugar hasta las 4:00 de la tarde. Luego como algo, tomo una siesta y juego hasta la una de la madrugada. A veces me encuentro tan absorta en el juego que se me olvida comer”, confesó.

Fue diagnosticada con oclusión de la arteria de retina, el especialista que la atendió comentó que se puede deber a una tensión ocular severa. Antes de llegar con él, ningún otro médico pudo determinar la causa de lo que le estaba ocurriendo a la joven.

No le hizo caso a sus padres cuando le dijeron que parara de jugar tanto porque se iba a “quedar ciega”.

