Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Una joven vivió angustiantes momentos luego de que en una charla con una amiga le entrara la idea de meterse un martillo en la boca, y aunque lo introdujo, ya luego no podía retirar la herramienta.

Kayle platicaba con su confidente sobre una banda de K-pop, y al compartirle una foto de un integrante le dijo que era tan bello que podría meterse un martillo en la boca por él, ¡y cumplió!

Minutos después y con el objeto en la boca, Kayle subió una foto a sus redes sociales en la que pedía sugerencias de manera indirecta para retirar el martillo, pues se le había quedado atorado.

Tras pocos minutos finalmente pudo quitárselo de la boca, aunque para ese tiempo la foto ya se había viralizado.

how do u tell ur mom that u got a hammer stuck in ur mouth pic.twitter.com/JzPmehLfP0

— kaley 🔨 MARK DAY (@guillctine) July 26, 2017