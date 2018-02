Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al sostener un encuentro con jóvenes en un salón privado ubicado al sur de esta ciudad capital, el pre candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al Senado de la República, Carlos Torres Piña, los convocó a desechar del estado lo que “no sirve”, a desterrar las viejas prácticas y a los políticos corruptos.

En la víspera de la conclusión del tiempo legal con el que cuenta para realizar pre campaña organizó un concierto de rock en el que a manera de preámbulo dirigió un mensaje a los asistentes. Los convocó a hacer a un lado la apatía y amarrarse a la lucha para que México deje de ser un país de pobres, de mujeres violentadas, y de gente sin oportunidades para alcanzar un nivel de vida digno.

Posteriormente, en entrevista con medios de comunicación, fue cuestionado sobre la disposición del PRD de entrar verdaderamente al tema de combate a la corrupción, cuando días atrás sus legisladores –miembros de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales– hicieron vacío en tres sesiones en las que se dictaminaría el ha lugar a la denuncia de juicio político contra el titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), José Luís López Salgado.

Sobre esto, respondió que el combate a la corrupción es un tema que tiene que impulsar el partido, pero para poder hablar del asunto se debe tener “la cola muy corta”.

“Yo me he atrevido a hacerlo porque a mí no tienen nada qué señalarme, absolutamente en ningún sentido, y yo creo que podemos impulsar una bandera de esas características a efecto de que se sumen quienes creen en la necesidad de generar un combate a la corrupción frontal, porque eso es un cáncer que nos está afectando a todos y que cada vez es peor, si no logramos detener esto a tiempo no sé qué pase con la nación”, dijo.

Agregó que en México hay hombres y mujeres honrados, que les gusta trabajar con transparencia y con ellos habrán de coincidir, a efecto de transformar instituciones, procedimientos y normas que ayuden al país a “superar ese lastre”.

“Como presidente del partido siempre exigí que se investigara, que el PRD no iba a proteger a nadie… si hay alguien que haya violentado una norma, una regla, por supuesto que tiene que ser sancionado”, planteó.

Conforme a lo previsto, el próximo domingo 11 de este mes se instalará la sesión del Consejo Nacional del sol azteca para la definición de candidatos por cargos federales, sin que se descarte un receso que podría llevar a la reanudación de la misma hasta el domingo 18.

Carlos Torres Piña se disputa la postulación al Senado por el PRD con el legislador local y ex secretario general del partido en el estado, Antonio García Conejo.

