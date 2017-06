Morelia, Michoacán (Boletín).- Estudiantes del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), “José María Morelos y Pavón” ganaron la Condecoración al Mérito Juvenil, en la categoría de Innovación Tecnológica, el proyecto con el que obtuvieron el reconocimiento es denominado SIKRÉ; consiste en la obtención de xilitol (edulcorante) del rastrojo del maíz, esto representa un 40 por ciento menos azúcar que el edulcorante convencional, que actualmente se produce en Europa.

El xilitol fue aprobado por la DFA (The U.S. Food and Drug Administration) y regularmente se obtiene a base de madera y tiene amplia demanda en empresas como la confitera, pero ahora, al obtenerla del rastrojo, representa un 40 por ciento menos calorías que el edulcorante convencional, disminuye la creación de caries y los problemas de salud como la obesidad, y las enfermedades que se derivan de ello.

Este producto lo puede consumir una persona como sustituto de azúcar normal porque no hay cambio de sabor, con la ventaja que son menos calorías y no es dañino para la salud, es cien por ciento puro, libre de químicos a diferencia de los endulzantes sin calorías que se ofrecen en el mercado y a un menor precio.

Y es que México es el cuarto consumidor de azúcar a nivel mundial, mientras que la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda un consumo de 25 gramos al día, el mexicano regular consume cuatro veces más (104 gramos) y ese consumo excesivo de azúcar está ligado a diversas enfermedades infantiles y de adultos como problemas de caries.

Los ganadores son: Viridiana Patiño Castañeda, estudiante de la Carrera de Ingeniería Industrial; Miguel Ángel Magdaleno Montejano y Eliane Cardiel Tafolla, ambos inscritos en Ingeniería en Bioquímica y Carlos Ortiz Pérez alumno de Ingeniería en Gestión Empresarial.

Los estudiantes de la carrera de Ingeniería Bioquímica iniciaron con el proyecto hace un año y medio en la materia de Taller de Innovación I; dado el potencial observado, por el personal académico del ITM, se impulsó para que participara en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT) en noviembre pasado, donde lograron el tercer lugar nacional en la Categoría de Proceso. A partir de ese momento se unieron el resto de los integrantes quienes han coadyuvado en la elaboración del modelo de negocio y la viabilidad a nivel industrial.

En febrero de este año obtuvieron medalla de platino en el evento de Proyecto Multimedia y lograron el pase directo a Colombia en un evento internacional donde exhibirán el proyecto. En tanto, los integrantes, siguen trabajan en estandarizar las etapas y avanzar en los procesos necesarios para redactar la solicitud de una patente. En mayo, del presente año, pasaron a la final del Reto Zapopan, evento relacionado con el modelo de negocios. Ahora han obtenido la Condecoración al Mérito Juvenil, por parte del Ayuntamiento de Morelia.

Este jueves y viernes acudirán a la Ciudad de México a participar en el Congreso Innovation Match que es un punto de encuentro innovador donde empresas, investigadores y estudiantes pueden compartir conocimientos, experiencias y crear oportunidades de negocio con base en las demandas y ofertas tecnológicas de cada uno de los participantes.

