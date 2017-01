Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo firmaré el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, que promueve Andrés Manuel López Obrador, por el bien de México, pues este país requiere de unidad hoy más que nunca, de un proyecto de nación que nos identifique y busque la transformación de la nación, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del Estado, Juan Pablo Puebla Arévalo.

“El modelo neoliberal que han ejercido el PRI y el PAN no ha funcionado, hoy los mexicanos padecen las malas decisiones de gobiernos que le han servido a unos cuantos, en detrimento del pueblo, el PRD no puede tener esa misma intensión; por ello hoy como perredistas, como políticos, pero sobre todo como mexicanos nos sumamos a un acuerdo que busca cohesionar las fuerzas progresistas y democráticas de México rumbo al 2018”, señaló el legislador.

Asimismo, agregó que la próxima elección para Presidente de la República se definirá entre las fuerzas de izquierda contra la derecha. “Actualmente el PRI no juega, pero busca hacerlo y el PRD no puede hacerle el trabajo sucio al tricolor, como erróneamente lo hizo en el Pacto por México, un hecho que la historia ha demostrado que fue una gran equivocación, pues alejó al PRD de las causas del pueblo, pues fue visto como uno más y no como la oposición que históricamente representa”.

“Yo no encontrado a un solo militante del PRD en Michoacán que diga que se puede ganar en el 2018 sin la unidad de las izquierdas, todos coincidimos en ir en unidad, hoy no tenemos tiempo para inventar fórmulas ni candidatos, debemos unirnos en un mismo proyecto de nación, hoy lo encabeza Andrés Manuel López Obrador, tal y como lo hizo con nuestro partido en el 2006 y 2012; el objetivo del PRD y de AMLO no ha cambiado: buscar la transformación de nuestro país”, agregó.

“Hoy no está en juego una candidatura ni una posición política, sino un proyecto de nación que busque mejores condiciones para los mexicanos, una nueva forma de hacer política, lograr el bienestar material y el bienestar del alma para la felicidad de todos”, concluyó.

Cabe anotar que el PRD michoacano invitó a sus militantes a no apoyar a miembros de otros partidos, concretamente a López Obrador y Morena, su instituto político, que este domingo acudirá a Morelia en un acto público.