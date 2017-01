Estados Unidos (Rasainforma.com/Redacción).- Durante la noche de este sábado, una jueza del Distrito Sur de Nueva York, en Brooklyn suspendió la orden ejecutiva, que el pasado viernes firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prohibe la entrada a ese país de personas provenientes de siete países musulmanes.

El revés emitido por la jueza Ann Donnelly decreta que ninguna persona que entre a Estados Unidos con un visado en regla podrá ser deportada, esta medida se mantendrá al menos hasta el próximo 21 de febrero.

Dos ciudadanos iraquíes afectados emitieron una alerta a la Union Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), quienes fueron detenidos al llegar al aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York.

De acuerdo con Donnelly, la deportación podría causar a estas personas un daño irreparable, al tener que volver a países donde han sufrido amenazas, señaló además que los arrestados son personas con una visa válida obtenida tras haber seguido todo el proceso legal para su consecución.

Manifestaciones en aeropuertos

Tras la orden presidencial, ciudadanos mostraron su descontento por lo que se manifestaron en varios aeropuertos de aquella nación entre ellos en Nueva York, Virgina y Dallas.

En el San Francisco International Airport se escucharon los gritos de “Déjenlos entrar” o “Acepta refugiados”. Mientras que en Dallas, se leían mensajes como “Deporten a Trump” o “Los refugiados son bienvenidos”.

En el Seattle-Tacoma International Airport, donde se reunieron aproximadamente tres mil personas, fueron dispersados por la policía que usó gas pimienta.

A pesar de decisión del juez, EU implementará la orden ejecutiva de Trump

A pesar de la decisión tomada por una jueza de Nueva York, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este domingo que mantendrá la prohibición de entrada al país de inmigrantes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Sudán.

“Ningún extranjero en tierra extranjera, con vínculos de Estados Unidos, tiene derecho total a demandar entrada a Estados Unidos o a demandar beneficios migratorios en Estados Unidos”, señaló el DHS.

Indicaron que el fallo de Donnelly no incide sobre la decisión de la administración de Trumo de suspender la entrada de los inmigrantes, sólo su deportación.

Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world – a horrible mess!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2017