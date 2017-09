Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Un jugador de la NFL se hizo del baño en pleno partido, como se puede apreciar en un video que se viralizó en las redes sociales.

Se conoció que el jugador en cuestión es Chris Godwin, de Los Bucaneros de Tampa Bay, y el accidente se dio en el encuentro contra Los Vikingos de Minnesota.

En una tacleada el jugador no resistió y defecó, hecho que se quedó para la historia en un video que ha sido difundido ampliamente en redes.

They knocked the shit 💩out of him literally 😂 #ChrisGodwin pic.twitter.com/KOpkZsrKk5

— SneakyJ🌺✨ (@_JKRT_) September 24, 2017