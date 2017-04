Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por quinta ocasión la revista estadounidense People eligió a Julia Roberts como la mujer más bella del mundo.

La ganadora de un Oscar a mejor actriz por Erin Brockovich, de 49 años de edad ha estado en ese pedestal también en los años 1991, 2000, 2005 y 2010.

“Han pasado 26 años desde que Julia Roberts fue la primera en cubrir el tema más bello del mundo de People, y sigue siendo nuestra mujer bonita favorita”, se lee en el artículo publicado en su web.

Por su parte, la actriz declaró sentirse “sumamente honrada” por el título de la mujer más guapa.

Our favorite pretty woman #JuliaRoberts is PEOPLE's World's #MostBeautiful Woman — for the record fifth time! https://t.co/LuHlCkaONA pic.twitter.com/x9vr2kjR2Z

— People Magazine (@people) April 19, 2017