Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Julión Álvarez reapareció en la escena y las entrevistas en el marco de la Feria Nacional Potosina y habló sobre la situación por la que atraviesa luego de que fuera señalado de lavado de dinero, al igual que el michoacano rafa Márquez.

El intérprete de “Te hubieras ido antes” dijo que está tranquilo, contento, “y le estamos dando seguimiento a las cosas, asesorándome y tratando de salir de este tema en el tiempo que se requiera”.

Consideró que es una carga lo que vive en este momento, pero siempre ha dado la cara

Refirió que ya esperaba que le cancelaran contratos de trabajo, lo anterior luego de que quedará fuera de La Voz México, aunado a esto que perdió sus cuentas en las redes sociales como YouTube e Instagram que ya sumaban millones de usuarios.

Compartió que pese a la situación legal sigue con su trabajo, y eso no implica que no pueda presentarse en México, por lo que sus conciertos no se han visto afectados en esta nación.

Por último, reiteró que son situaciones muy incómodas, “es difícil, pero no pasa nada”.

jcms