Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Justin Bieber subió a su cuenta de Instagram una repulsiva foto y sus seguidores no le pensaron dos veces para tupirlo en críticas por lo que compartió.

El cantante colgó en su perfil una imagen en la que se le ve mientras come con la boca abierta, y se le ven los dientes mientras mastica los alimentos.

Algunos de los usuarios lo criticaron duramente, mientras que otro le rieron la gracia: “Eres tan lindo! Me gusta omg!”; “Acabo de vomitar el piso look what you made me do BRO!!”, “pedazo de estúpido te amo”.

Hubo incluso quien pidió que cerraran la cuenta del canadiense: “Instagram cierra cuentas por mostrar pezones, ¿y esto no te parece lo suficientemente horrible, Instagram?”.

En los últimos escándalos que se ha visto inmiscuido el cantante es en una supuesta relación con su pastor, según los rumores, y en las imágenes en las que aparece desnudo que se filtraron en una cuenta de Selena Gómez.

Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 9:38 PDT

jcms