Ciudad de México (Rasainfor.com/Redacción).- Invitada a promocionar la mini serie de Netflix, Cuando conocí al Chapo, la actriz Kate del Castillo, en una entrevista para el programa matutino Good Morning America, reveló que tuvo relaciones sexuales con el actor y director de cine Sean Penn.

La mexicana fue entrevistada hace unos días por la presentadora Juju Chang, quien entre otras cosas, le preguntó acerca de su relación con el intérprete hollywoodense durante el proceso para entrevistar al entonces líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera.

Para ser precisos, Chang le preguntó a Del Castillo que si en algún punto se había enamorado de Penn, a lo que la actriz respondió que “no”.

Del Castillo señaló en la entrevista que si hasta ahora ha revelado que tuvo intimidad con Sean Penn, fue porque nadie le había preguntado antes.

“Nadie me preguntó y no ando hablando de eso. Todos fueron tan estúpidos y todos pensaban que tenía algo que ver con El Chapo, que nadie me preguntó y no ando hablando de eso. Pero creo que todo estuvo tan calculado. Hasta eso”, añadió.

Cuando conocí a Chapo se estrenó este viernes 20 de octubre a través de la plataforma de entretenimiento y contará con tres partes que relatarán la versión de la artista con información exclusiva y material nunca antes visto.

