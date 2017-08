Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Uno de los medicamentos más usados en el mundo cumple 120 años, se trata del ácido acetilsalicílico, mejor conocido como aspirina y sintetizado por el químico Felix Hoffman.

El químico trabajaba en la farmacéutica alemana Bayer, en ese momento buscaba aliviar los dolores reumáticos que padecía su padre.

El 10 de agosto de 1897 Hoffman anunció que logró sintetizar dicho ácido, y que es el ingrediente activo para aliviar los dolores de cabeza y musculares.

Actualmente la aspirina forma parte de la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud. El medicamento es de libre venta.

En 1969 una aspirina viajó en un kit de astronautas a la luna, en el Apolo 11 y para 1996 la revista Newskeek señaló que el público la eligió como uno de os inventos del siglo XX, junto con la luz, el automóvil, el teléfono y la televisión.

It’s #ThrowbackThursday

Look what we have found in our archives! An old #Aspirin #advertising from 1918! For your protection 😉 pic.twitter.com/tV7QHqJQ2Y

— Bayer AG (@Bayer) 10 de agosto de 2017