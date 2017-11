Morelia, Michoacán (Boletín).- La exitosa puesta en escena “La Dama de Negro”, regresará el próximo jueves 16 de noviembre al teatro Morelos de la capital michoacana con dos funciones: 19:00 y 21:30 horas, respectivamente.

Bajo la dirección de Rafael Perrín, y las actuaciones estelares de Alejandro Tomassi y Fabián Pazzo, esta obra de teatro tiene como protagonista a Arthur Kipps, quien ha vivido aterrado a partir de una experiencia que enfrentó en su juventud.

Los terribles eventos que le han sucedido deben ser contados ante un público conformado por familiares y amigos.

Por ello, escribirá su historia y buscará la ayuda de John Morris, un escéptico director de escena para que lo oriente a interpretar adecuadamente su texto. Para esto, se citan en un viejo teatro.

La función se compone de dos actos: el primero donde se conocen los pormenores preliminares de la historia y siente la atmósfera inglesa de principios del siglo XX.

En el segundo acto, la historia va provocando risas nerviosas que culminan en gritos de franco terror y pavor para paralizar de miedo en la butaca a los asistentes ante los fenómenos que presencia.

Al final, el espectador descubrirá que la leyenda de “La Dama de Negro” va más allá de una ficción teatral.

We Entertain You (Wey) Producciones, empresa encargada de traer este evento a Morelia, invita al público a no dejar pasar para oportunidad de vivir esta experiencia teatral y pueda adquirir sus boletos en www.arema.com.mx, así como en taquillas del Planetario de 11:00 horas a 19:00 horas.

Los costos de la escalofriante obra son los siguientes:

– VIP: 480 pesos

– Preferente: 380 pesos

– General 1: 290 pesos

– General 2: 260 pesos

Cabe señalar que los antes mencionados, ya incluyen cargo por servicio.

ljcr