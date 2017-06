El sistema educativo estatal ha dado pasos importantes hacia la regularidad que merecen seguimiento. Por ejemplo, destaca el hecho de que el mes de mayo de 2017 fue histórico en la entidad, ya que después de muchos años, se logró contener por parte de la autoridad la denominada “jornada de lucha” que emprendían las cúpulas de la Sección XVIII de la CNTE, lo que originaba indefectiblemente el estallido de un paro indefinido de labores, así como el cierre anticipado del ciclo escolar. Asimismo, las cúpulas hegemónicas de la CNTE posibilitaron este hecho inédito en este siglo.

La situación excepcional de que este año no se haya violentado abiertamente el calendario escolar originó lecturas de diversa índole al interior de la propia CNTE, donde el grupo hegemónico al interior de la Sección XVIII expuso en su discurso que se estaban consiguiendo resultados y que no había habido necesidad de realizar un paro indefinido de labores, lo cual no fue tomado a bien por los opositores, aglutinados en su mayoría en el denominado “bloque”, fracción nacida en el V Congreso Seccional de Bases, quienes duramente cuestionaron este hecho y lo consideran una prueba fehaciente de entreguismo hacia el gobierno del estado.

Empero, la Sección XVIII de la CNTE realizó una serie de movilizaciones de menor impacto, durante el mes de mayo de 2017, con la finalidad de obtener respuesta positiva a sus peticiones, primordialmente consistentes en el pago de bonos y salarios atrasados a trabajadores de la educación. Finalmente, con una negociación parcial se lograron los acuerdos necesarios para levantar el bloqueo a la avenida Ventura Puente y a la Secretaría de Administración y Finanzas. El pago parcial de bonos atrasados tampoco satisfizo a plenitud a los maestros que esperaban su liquidación a plenitud, pero posibilitó que se diluyera esa forma de protesta. Lograr pagar en tiempo y forma los salarios y prestaciones de todos los maestros será una acción importante de parte del Gobierno del Estado, la cual se ha iniciado y merece cabal consecución, pero por ahora es importante reconocerla como tal.

Por otra parte, se dio a conocer en la entidad que la Secretaría de Educación en el Estado contrató temporalmente a normalistas. Si bien esta acción es un caso especial estipulado en la Ley General del Servicio Profesional Docente, genera una serie de vacíos informativos que difícilmente se dirimirán a satisfacción plena de quien cuestione al respecto.

La Ley General del Servicio Profesional Docente estipula claramente que la única manera de que alguien se convierta en docente de una escuela pública nacional, cobrando como tal, es mediante la participación en un concurso de oposición abierto, lo cual no sucede cuando se alega necesidad contingente de contratación en el ciclo escolar ya iniciado y habiéndose agotado la lista de prelación de profesionistas cualificados como idóneos, situación que pudo ser prevista con enorme antelación, para que se realizasen todos los concursos que fuesen necesarios y cubrir el requisito debidamente.

Vía redes sociales se ha difundido la existencia de un contrato temporal cuya periodicidad evidentemente soslaya el espíritu de la normatividad vigente y que busca resolver necesidades perennes mediante la implementación de soluciones provisionales que al final del día no satisfacen a ninguno de los actores involucrados. Especialmente, los grupos radicales al interior de la CNTE protestan porque según ellos, los normalistas deberían de pelear sin descanso hasta obtener su basificación, por lo que, para ellos, un contrato temporal significa una estrepitosa e inaceptable derrota. La medida ha resultado, a pesar de todo, un factor de contención.

De lo anterior se desprende que la contratación temporal de los normalistas es una medida evidentemente consensuada entre la SEE y los grupos hegemónicos de la Sección XVIII de la CNTE para despresurizar las expectativas que han generado las cúpulas disidentes entre los militantes del movimiento normalista, que van en el sentido de ser contratados vitaliciamente en el sistema educativo estatal, sin que se garantice su imprescindible idoneidad para formar a la niñez y juventud michoacanas. Hay preguntas que deben responder los normalistas y los encargados de la formación de los estudiantes en las normales, tales como si realmente temen al examen de ingreso al servicio profesional docente los normalistas o es un movimiento artificialmente generado para demostrar poder ante las bases de la CNTE.

Esperemos que, en acciones sucesiva se recompongan esta clase de medidas y se actúe conforme a lo estipulado por la ley, ya que esta manera de actuar por parte de la Secretaría de Educación en el Estado corresponde fielmente a la denuncia pública nacional que realizamos como organización de la sociedad civil en febrero de 2015, cuando exhibimos que en la entidad, mediante esta figura de contratos temporales se otorgan plazas semiautomáticas a los normalistas, lo cual burla lo estipulado en la normatividad aplicable en la materia.

Mientras lo anterior sucede, se ha emitido la convocatoria para el ingreso a las escuelas normales públicas michoacanas, mediante la cual se buscan llenar los 979 espacios que ofertan las mencionadas instituciones de educación superior. Si bien las normales son necesarias para la nación, también es tiempo de arroparlas con una transformación integral. Por ahora, respecto al tema del ingreso al servicio profesional docente es pertinente brindarles un curso propedéutico que les haga aceptar responsivamente que conocen a plenitud la normatividad en la materia, especialmente la Ley General del Servicio Profesional Docente, ya que si en este momento, a mitad del camino, no se establece con claridad la ruta a seguir para el ingreso al servicio profesional docente, estaremos viviendo un eterno retorno como sociedad.