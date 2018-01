Ciudad de México (Rasainforma.com/Redacción).- La película “La Forma del Agua” (The Shape of Water), del director mexicano Guillermo del Toro rompió con la taquilla este fin de semana al recaudar 62.44 millones de pesos su estreno en el país.

De acuerdo a los datos difundidos por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), un total de 1.07 millones de mexicanos asistieron a alguna de las mil 497 salas de cine en todo el país que proyectaron el largometraje entre el viernes 12 y el domingo 14 de enero.

“El hecho de que a la audiencia en mi país le haya gustado significa el mundo entero para mí”, dijo Del Toro al conocer la gran recepción que ha tenido su filme.

Desde su cuenta de Twitter, el jalisciense envió el mensaje:

“¡Más de 1 millón de audiencia en un fin de semana!”, en referencia al tuit emitido por la cuenta oficial de la película (@shapeofwater) que anuncia: “#TheShapeofWater is the #1 movie in Mexico this weekend!”

El éxito de la cinta de Del Toro superó casi el doble de los ingresos obtenidos por la película mexicana “Una mujer sin filtro”, que también se estrenó este fin de semana y captó 36.93 millones de pesos y 670 mil asistentes.

