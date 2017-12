Por: Adoración Araiza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- A través de redes sociales el Museo de Bellas Artes (Museum of Fine Arts of Boston, en inglés), sorprendió a sus seguidores, con imágenes donde piezas de arte sostienen unos sables de luz de la saga Star Wars.

“No tenemos ningún Caballero Jedi a la vista, pero nuestro Caballero Arrodillado está preparado para luchar contra cualquier Sith que encuentre en las galerías”.

We don’t have any Jedi knights on view, but our Kneeling Knight is prepared to fight any Sith he finds in the galleries! #StarWars #LastJedi pic.twitter.com/KFmtIw4ylj — Museum of Fine Arts (@mfaboston) 15 de diciembre de 2017

El museo publicó tres imágenes de unas estatuillas de Heracles, Judith (quien decapitó a Holofernes en un episodio bíblico).

Jedi or not, Judith and Rey could tackle anything the galaxy throws at them! #StarWars #LastJedi pic.twitter.com/DZmUNR0x5Z — Museum of Fine Arts (@mfaboston) 15 de diciembre de 2017

En este sentido, las imágenes alcanzaron poco más de mil 851 me gusta, acompañados de decenas de comentarios por parte de sus seguidores, quienes aplaudieron la ingeniosa idea del museo.

“¡Incluso Herakles está emocionado por @starwars #LastJedi este fin de semana! Cambió su club por un sable de luz solo para la ocasión.”

Even Herakles is excited for @starwars #LastJedi this weekend! He traded his club for a lightsaber just for the occasion. pic.twitter.com/cbjiuCc1VH — Museum of Fine Arts (@mfaboston) 15 de diciembre de 2017

Finalmente, los fanáticos de la saga agradecieron al Museo de Bellas Artes, por el sentido del humor y hacerlos pasar un buen rato.

Con información de El Universal